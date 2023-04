gov Acre

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus da gripe influenza: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

(…)

A vacinação contra influenza tem como objetivo reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus. O imunizante é trivalente, ou seja, serve para os três tipos de cepas.

(…)