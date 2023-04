CORREIO BAHIA

O último concurso realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) gerou uma concorrência de mais de mil candidatos por vaga oferecida para o cargo de Técnico do Seguro Social. Esse ano, a expectativa é que um novo certame seja lançado para minimizar o déficit de servidores, dessa vez para o cargo de Analista do Seguro Social, que exige nível Superior.

Além da estabilidade, ainda há a remuneração inicial, prevista para aproximadamente R$ 8,5 mil, podendo chegar até R$ 12 mil. Sem edital lançado, os especialistas em preparatórios para concursos orientam que os interessados em participar do processo de seleção não devem perder tempo e devem começar a se preparar o quanto antes.

(…)