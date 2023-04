G1 – O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, convidou o presidente Lula para participar da cúpula do G7, grupo de países com as economias mais avançadas no mundo, em maio. O governo brasileiro ainda não confirmou a viagem mas espera expandir as relações entre os dois países, incluindo o comércio bilateral.

(…)

by JLab – Lula é o presidente mais requisitado para eventos internacionais.

Bate pronto: A influência e o legado brasileiro de Lula é inegável.