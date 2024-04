Caged/Oglobo – O mercado formal de trabalho fechou o primeiro trimestre com a criação de 719 mil empregos, considerando contratações menos demissões. O resultado representa alta de 33,9% em relação ao registrado no mesmo período do ano de 2023, quando os novos postos com carteira assinada atingiram 536,8 mil.

Os dados consolidados são Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira. Foi a segunda melhor geração de empregos na série histórica iniciada em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19.

(…)