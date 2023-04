BAND – Vítor Pereira não é mais o técnico do Flamengo. A demissão do comandante foi oficializada na manhã terça-feira (11) após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Fluminense, no último domingo (9), no Maracanã, que resultou no vice-campeonato do Campeonato Carioca.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023