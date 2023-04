Coluna do FLA

O Flamengo corre contra o tempo para contratar o sucessor de Vítor Pereira. Logo após a demissão do português, oficializada nesta terça-feira (11), a diretoria rubro-negra avançou no mercado. Com Jorge Jesus empregado no Fenerbahçe (TUR), o nome de Jorge Sampaoli se torna mais viável. O argentino, inclusive, já deu resposta.

