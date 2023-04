PCI Concursos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) divulgou um novo Processo Seletivo, de âmbito nacional, com 4.382 vagas e a formação de cadastro reserva para jovens aprendizes no Programa de Aprendizagem.

Esta seleção tem como objetivo a ocupação de vagas nos cursos de Assistente Administrativo ou Logística.

De acordo com o edital, as oportunidades para os turnos matutino e vespertino estão abaixo discriminadas de acordo com o estado e cidade de atuação:

Acre: Brasileia (1), Cruzeiro do Sul (1), Feijó (1), Rio Branco (10) e Sena Madureira (1);

Amazonas: Iranduba (1); Itacoatiara (1), Manacapuru (14); Manaus (27); Parintins;

Amapá: Macapá (12);

Macapá (12); Pará : Altamira (2); Ananindeua (6); Barcarena (3); Belém (38); Benevides (1); Braganca (1); Breves (1); Cameta (1); Canaã dos Carajás (1); Capanema (1); Capitão Poço (1); Castanhal (4); Conceição do Araguaia (1); Itaituba (1); Maraba (4); Marituba (2); Oriximina (1); Paragominas (2); Parauapebas (3); Redenção (1); Rondon do Para (1); Salinópolis (1); Santarém (4); Tailândia (1); Tome-Açu (1); Tucumã (1); Tucuruí (2); Xinguara (1);

Rondônia: Ariquemes (3); Cacoal (2); Guajara-Mirim (1); Jaru (1); Ji-Parana (3); Ouro Preto do Oeste (1); Pimenta Bueno (1); Porto Velho (15); Rolim de Moura (1);Vilhena (3);

Roraima: Boa Vista (8);

Boa Vista (8); Tocantins: Araguaina (5); Colinas do Tocantins (1); Gurupi (3); Palmas (12); Paraiso do Tocantins (1); e Porto Nacional (1).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet, no site do Correios, a partir do dia 27 de março de 2023 e vão até 21 de abril do mesmo ano. Não será cobrada taxa de participação.

