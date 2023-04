AB – O mercado financeiro teve um dia de euforia. O dólar caiu para R$ 5 e fechou no menor valor em dez meses. A bolsa de valores subiu mais de 4% e teve o melhor dia desde outubro.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (11) vendido a R$ 5, com queda de R$ 0,058 (-1,15%). A cotação abriu próxima da estabilidade, mas despencou após a divulgação da inflação no Brasil em março. Na mínima do dia, por volta das 11h20, chegou a R$ 4,99.

No menor nível desde 10 de junho do ano passado, o dólar acumula queda de 1,36% em abril.

(…)

IBGE

Depois de um ano em dois dígitos, a inflação de alimentos está em queda. No IPCA de março, divulgado nesta terça pelo IBGE, a Alimentação no domicílio ficou em 7% no acumulado de 12 meses, uma forte desaceleração ante fevereiro, em 10,5%.

(…)