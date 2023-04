OGLOBO – Nesta quarta-feira, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou a favor do pedido de inelegibilidade do ex-chefe do Executivo. Ao todo, Bolsonaro é alvo de 16 processos que tramitam no TSE — todas, no limite, podem impedir que ele participe de eleições por um período.

De acordo com advogados eleitorais, três processos são mais graves: o que apura o uso de programas sociais, como o Auxílio Brasil, em favor de Bolsonaro; o que investiga uma suposta rede de desinformação; e o que averigua ataques ao sistema eleitoral, onde foi apresentado o parecer do MPE. As ações apuram fatos que podem ter desequilibrado a disputa de 2022 em favor do ex-chefe do Executivo.

