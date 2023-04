FOLHA PE – Tubarões que nadam pela costa entre a praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até Del Chifre, em Olinda, deverão ganhar chips para auxiliar em sua identificação e monitoramento.

(…)

Para conseguir que os tubarões carreguem o chip transmissor, os pesquisadores precisarão – literalmente – pescar os animais. Porém, tudo ocorre de maneira a não machucar os bichos, usando um espinhel – aparelho de pesca que funciona de forma passiva, usando anzóis no formato de alças circulares que, ao contrário do anzol em forma de jota, não machucam os animais.

(…)

Ao ser capturado, o tubarão será colocado na embarcação, medido e identificado. Enfim, passará por uma micro-cirurgia na região ventral (barriga), local em que será inserido o transmissor. Por fim, receberá os pontos e deverá retornar ao mar, em uma distância maior da costa do que quando foi recolhido.

(…)

Para que o monitoramento e a análise das espécies de tubarão encontradas em praias do litoral pernambucano que já tiveram relatos de incidente entre banhistas e esses animais, será necessário o funcionamento de dois aparelhos.

O primeiro é o chip transmissor, que irá acompanhar o animal, o segundo é um receptor, um equipamento similar a uma garrafa pet. Ele possui em uma extremidade a boia e na outra um cabo com uma âncora, para ficar firme embaixo d’água.

(…)

Ao todo, serão instalados 30 receptores, sendo 20 a serem implantados na região de Suape e dez na área dos incidentes com os tubarões, ao longo da costa, entre as praias do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho e Del Chifre, em Olinda. Eles são instalados em locais com certo grau de profundidade, entre oito e dez metros, não tão próximos à orla.

(…)

O valor deste investimento foi anunciado no último mês pelo Governo do Estado e será de R$ 1,5 milhão, via Porto de Suape, para ampliação do Projeto Megamar.