Da PMRB

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, concederá coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (13), às 9h, em seu gabinete, para anunciar as obras de infraestrutura que já estão licitadas e as que aguardam licitação.

Entre as obras estão a requalificação da região do Mercado Elias Mansour e Terminal Urbano. Na oportunidade o prefeito irá apresentar os projetos das obras em 3D.

Data: 13/05 (Segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Gabinete do prefeito – Prefeitura de Rio Branco – Rua Rui Barbosa, 285 – centro

