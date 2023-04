O Rio Branco

O senador Alan Rick (União-AC) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estiveram com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesta quinta-feira (13), em Brasília. Solicitaram auxílio financeiro para as famílias atingidas pelas cheias em oito municípios do Acre e foram atendidos com a liberação de duas parcelas de R$ 400,00.

(…)