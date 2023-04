Na manhã desta sexta-feira (14), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), foi de homenagens pelo Dia do Jornalista, data celebrada no dia (7) de abril. A Sessão Solene foi proposta pelo deputado Afonso Fernandes (PL) e aconteceu no Plenário da Casa.

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) que presidiu a solenidade, iniciou seu discurso destacando a importância da categoria para o Estado. “Com muita honra comemoramos hoje essa data referente ao dia do jornalista, comemorado em 7 de abril. Parabenizo o autor do requerimento, o colega Afonso Fernandes, por essa lembrança aos honrosos jornalistas, que exercem uma função tão importante e primordial para a sociedade”, disse.

Em sua fala, o deputado Afonso Fernandes reforçou a importância dos jornalistas para a sociedade, agradecendo a todos os profissionais pelos serviços prestados ao povo acreano. “Precisamos reconhecer inclusive esses guerreiros que tomaram a iniciativa lá atrás de levar informação para quem precisava de informação. Foram eles que iniciaram tudo isso”, destacou.

O parlamentar frisou ainda que a categoria desempenha um papel crucial para a manutenção da democracia como um todo. “Ao homenagear os senhores e as senhoras, de certa forma, homenageamos todos os profissionais que nunca faltam ao bom combate, em tempos de paz ou de guerra, homenageamos aqueles que têm sensibilidade e empatia em cada fato narrado e que são tradutores fiéis dos anseios da sociedade, registrando com ética, verdade e compromisso”, enfatizou.

Fernandes também falou sobre a PEC 206/2012, que tramita no Congresso Nacional desde o ano de 2015. Esta Proposta de Emenda Constitucional altera o artigo 220 da Carta Magna, dispondo sobre a exigência do diploma de curso superior de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, para o exercício da profissão de jornalista.

“Esse é um assunto de meu conhecimento e também dos senhores. Um tema importante e que precisa ser discutido por nós. Quero me colocar à disposição da classe para qualquer intervenção que queiram que eu faça. Contem comigo”, complementou.

A PEC 206/12, do Senado, torna obrigatória a exigência de diploma de curso superior de jornalismo para o exercício da profissão. O diploma não será exigido para quem comprovar o efetivo exercício da profissão antes da data da promulgação da emenda constitucional, nem para o jornalista provisionado que já tenha obtido registro profissional. O documento atualmente está na Câmara dos Deputados aguardando votação em Plenário.

Em seguida, Nilda Dantas, veterana no jornalismo acreano, falou sobre suas experiências na profissão. Ela pontuou a importância do direito de levar a informação aos lugares mais distantes e como o radiojornalismo lhe abriu portas.

“Amo o que faço, exerço com amor, dedicação e a cada dia aprendo mais. Trabalho com muita pesquisa e sempre fui muito respeitada pelos meus diretores. Ao longo dos anos, nunca fui impedida de entrevistar ninguém, pois sempre tive muita cautela em não ofender os entrevistados com palavras e plena responsabilidade daquilo que eu iria tratar. O rádio me levou para o teatro, para a literatura e tudo mais que hoje faz parte da minha maturidade, inclusive, ocupo a cadeira 26 da Academia Acreana de Letras”, disse.

Já Adailson Oliveira, que participou do ato representando o Sindicato dos Jornalistas do Acre, falou sobre a importância da aprovação da Proposta de Emenda Complementar (PEC) 206/2012, que volta a exigir o diploma em jornalismo para profissionais da área. O jornalista frisou que o documento já foi votado no Senado e agora aguarda votação na Câmara dos Deputados.

“Hoje convoco a categoria para uma atenção especial à PEC do diploma, que já foi votada no Senado e agora precisa ser aprovada na Câmara também. Vamos nos unir a esta causa tão importante, pois a PEC defende a regulamentação do diploma. Atualmente, qualquer um vira jornalista e, por consequência, a gente vem perdendo credibilidade e direitos. Não acho justo uma pessoa não estudar e ter o registro profissional”, frisou.

Adailson disse ainda que como forma de reconhecimento à profissão, os deputados podem intermediar junto ao governo, para que seja feito concurso público com vagas para a área. Também pediu que os parlamentares deem preferência para a contratação de assessoria de imprensa a profissionais habilitados. “Assim nossa categoria ganha de fato mais respeito e se sente homenageada”.

Em seu discurso, a secretária de comunicação do Acre, Nayara Lessa, enfatizou que o jornalismo deve ser uma força para o bem e ajudar a construir uma sociedade mais justa e inclusiva reportando inclusive, questões sociais e políticas à população.

“É com muita responsabilidade e alegria que hoje participo dessa linda homenagem ao lado de amigos jornalistas tão queridos e que admiro tanto. O governo do Estado tem conhecimento da importância do trabalho jornalístico, não é à toa que a comunicação é um dos grandes carros chefes de sua gestão. Ela de fato está presente em tudo e isso me deixa muito feliz”, disse.

O vice-presidente da Aleac, deputado Pedro Longo (PDT), disse que todo dia é dia do jornalista. “Digo isso porque são vocês que através das novas ferramentas divulgam as nossas atividades. Não existiria política senão houvesse o jornalista. Todo trabalho que vocês realizam diariamente divulgando as nossas ações é muito importante para este Poder”, afirmou.

Ao final da solenidade, alguns jornalistas foram homenageados pelos parlamentares pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

Sobre a data:

O dia 07 de abril foi escolhido pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em 1831, um ano depois do assassinato do jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró. Ele foi o criador do Observatório Constitucional, jornal independente que focava em temas políticos até então censurados ou encobertos. Badaró era defensor da liberdade de imprensa e morreu em virtude de suas denúncias e de sua ideologia que contrariava muitas vozes.

Texto: Mircléia Magalhães e Andressa Oliveira