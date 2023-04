O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, foi eleito, na tarde desta sexta-feira (14), presidente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre, na primeira reunião ordinária do consórcio, que é composto pelos 22 municípios do estado.

(…)

O presidente do Consórcio, disse que a implantação do consórcio é um sonho realizado.

“Como presidente do Consórcio, eu fico feliz de poder contribuir para todo o estado do Acre, em fazer um trabalho que será pioneiro em todo o Brasil: 100% dos municípios do estado estarão com o problema do lixo resolvido. Um sonho realizado”, finalizou.