Manchete da Folha: Desembargador diz que Paraná tem nível cultural superior a Norte e Nordeste

(…)

Vamos lá…

Um Estado que elege Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e mantém Ratinho Jr. no governo não pode ser considerado superior a nada…

Esse desembargar não tem noção do que é cultura…

Confunde cultura com poder aquisitivo, com dinheiro no bolso.

Não há comparação cultural entre uma cidade como Recife e Curitiba…

Só para ficar num exemplo…

Em um segundo qualquer brasileiro com meio neurônio na cabeça lembra o nome de um intelectual, artista, político, ou músico pernambucano…

Dou meia-hora para você lembrar de um paranaense…vai achar, mas vai demorar…

J R Braña B….cheguei aos 60