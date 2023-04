GA – “Mais informação e menos preconceito”. Com esse tema, o Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) promoveu na noite desta quinta-feira, 13, um seminário sobre autismo. O evento foi realizado no auditório do anfiteatro da Ufac, em Rio Branco.

Um projeto importante que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado é a implantação da Central de Referência em Educação Especial, que irá atender não apenas os autistas, mas todas as pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento.

