ATÉ HOJE 15/04

60 bairros atingidos pelos igarapés e Rio Acre.

– quase 18 mil famílias na cidade de Rio Branco

– quase 8 mil famílias cadastradas na zona rural

– 27 comunidades rurais isoladas que foram atendidas com ajuda dos helicópteros do governo do Estado

– 131 famílias no parque

– Só a prefeitura já distribuiu – – – mais de 12 mil sacolões e – – – – mais de 3.000 colchões

– Mais de 8 mil Kits limpeza

– mais de 10 mil fardos e Galões de água mineral

Limpeza da cidade

150 máquinas

600 homens

Em tempo:

Prefeitura oferece café da manhã em agradecimento à equipe que trabalhou durante a enchente

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ofereceu, na manhã deste sábado (15) um café da manhã para toda a equipe que está trabalhando diuturnamente, desde o início da enchente, que castigou a capital acreana nos últimos dias. O prefeito estava viajando para acompanhar o tratamento de saúde de seu pai, mas fez questão de voltar para cumprir agendas da Associação dos Municípios do Acre e, também, para abraçar cada um que ajudou no auxílio às famílias atingidas.

De acordo com o gestor, a prefeitura ofereceu, além de sacolões, kits de limpeza, água mineral, colchões e abrigos humanizados, muito carinho às famílias que foram atingidas pelo maior desastre já ocorrido no município.

“Isso aqui é a forma que nós, em nome dessa população sofrida, agradecermos esses heróis aqui, que foram para o campo, para levantar os problemas, levar os sacolões, tudo que precisava, ajudar a tirar as pessoas no momento que precisaram sair de casa, estão ajudando a devolver agora… então, muito obrigado a cada um de vocês, que deram as suas vidas durante esses dias, de segunda a domingo, de manhã à noite… Muito obrigado, em nome dessas pessoas que nós estamos ajudando”, disse.

(…)

#PMRB