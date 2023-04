CNN – O atual campeão brasileiro estreou no campeonato deste ano com vitória. Na tarde deste sábado (15/04), derrotou o Cuiabá, por dois a um, no Allianz Parque. Endrick marcou o primeiro gol do jogo e da edição de 2023 do torneio. Raniele empatou para os visitantes, mas ‘Flaco’ Lopez confirmou os primeiros três pontos do Verdão no Brasileirão.

(…)