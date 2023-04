GAZETA DO POVO – O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em sua conta no Twitter que a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em companhia da ex-presidente Dilma Rousseff e do líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedile, é “mais um vexame para a política externa brasileira”. Bolsonaro criticou especificamente as declarações controversas e de tom pró-Rússia que Lula fez sobre a guerra na Ucrânia.

(…)