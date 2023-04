Desorganização e a irresponsabilidade.

Minha mãe, de 83, tem pela segunda vez a mala desaparecida em aeroportos do Brasil.

Agora foi em Rio Branco.

Em voo de Brasília, dias atrás, sua mala, como mostram as câmeras no aeroprto, foi levada por uma passageira que estava no mesmo mesmo voo.

A mulher saiu da área de bagagens sem que houvesse a verificação se levava a mala correta.

Mas isso não foi o pior.

Um dia após, a mesma passageira, a câmera mostra novamente – retornou ao aeroporto para buscar a sua verdadeira mala e a LATAM entregou sem pedir a da minha mãe de volta…

(abram o código penal…….)

Mais: a LATAM sequer tomou providências para recuperar a mala da minha mãe.

Na mala havia roupas e sapatos novos comprados durante na viagem…

Ação na justiça será a alternativa para amenizar os prejuízos e o constrangimento.

Em tempo: vou ficar lembrando esse fato aqui até resolverem o problema.

J R Braña B.