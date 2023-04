by JLab – Minha nossa…

Bate pronto: Censura?

O GLOBO – Lembra da iniciativa de torcedores do Flamengo que, durante o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no Maracanã, em 1º de abril, levaram uma faixa com os dizeres “Morte aos torturadores de 1964”, em repúdio a ditadura militar?

Pois dois torcedores foram encaminhados ao Juizado do Torcedor, em função da faixa, sob a acusação de “promover tumulto, praticar ou incitar a violência”, presente no Estatuto do Torcedor.

(…)

Pois desde a data do jogo ambos estão, por decisão do juiz Marcelo Nobre de Almeida, obrigados a utilizar tornozeleira eletrônica e impedidos de comparecer a jogos do Flamengo no Estado do Rio de Janeiro.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB apresentou habeas corpus com pedido de liminar para encerrar o monitoramento dos torcedores, diante da clara “antecipação” de uma condenação penal. O habeas corpus ainda não foi julgado.