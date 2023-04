TUPI – Um ônibus tomba e causa lentidão no trânsito na Avenida Dom João VI, na altura do Mato Alto, na Zona Oeste do Rio, no fim da tarde desta terça-feira (18). O veículo partiu da Barra da Tijuca para Santa Cruz e estava na pista do BRT, quando caiu próximo à estação Cetex.

Bombeiros dos Quartéis de Guaratiba, Recreio, Sepetiba, Campo Grande foram acionados às 17h25 e estão no local prestando os primeiros socorros às vitimas. Ao menos 40 pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

(…)