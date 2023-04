Diário do Nordeste – A Brisanet anunciou que já está testando o sinal de sua rede móvel em Pereiro, no Ceará, e em São Miguel (RN) e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Essa etapa faz parte da estruturação técnica, dentro do plano estratégico da companhia de figurar entre as grandes operadoras de internet móvel do país.

Por enquanto, os testes da rede em celulares são exclusivos para clientes Brisanet Fibra. A empresa oferece gratuitamente dados móveis por 6 meses para quem tiver interesse em testar o produto.

A companhia projeta investir R$ 700 milhões em sua infraestrutura durante todo o ano de 2023.