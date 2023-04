TERRA – Um fotógrafo participante do Sony World Photography Awards 2023, que reconhece as melhores fotos individuais de 2022, rejeitou o prêmio ao revelar que sua imagem vencedora no concurso foi, na verdade, gerada por inteligência artificial.

(…)

O mundo não está preparado para identificar imagens de IA

Em seu site, Eldagsen que é fotógrafo há 30 anos, disse que se inscreveu no concurso como um atrevido, apenas para saber se as competições estão preparadas para imagens de IA — e não, não estão.