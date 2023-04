ALEAC – Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na sessão desta terça-feira (18), o deputado Emerson Jarude (MDB), questionou a decisão da Justiça Federal do Acre que derruba o bônus regional de 15% no cálculo do resultado da seleção para o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) no processo seletivo SISU 2023, após um estudante paraibano ingressar com um mandado de segurança para garantir sua matrícula na instituição.

Na decisão, o juiz avaliou a ilegalidade do bônus regional e concedeu a liminar determinando que a UFAC, na apuração do resultado da seleção para o curso de medicina, exclua a incidência da bonificação regional, resultando na efetivação da matrícula do estudante.

Para o emedebista, a decisão precisa ser revista. “É uma decisão que tem prejudicado muitos acreanos, pois sem esse bônus, um aluno da Paraíba que vem aqui competir com um acreano, fica em pé de igualdade na questão da nota, mas em contrapartida, se um acreano vai para Paraíba, ele encontra o bônus regional lá, então ele não consegue passar nem aqui no Acre e nem lá a Paraíba. Injusto demais”, frisou.