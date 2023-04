Auto Esporte – Um carro com o motor em dia anda melhor, consome menos combustível e diminui a emissão de gases poluentes. Para alcançar essa combinação, a gasolina aditivada é fundamental, pois garante a limpeza do motor, reduzindo significativamente o acúmulo de resíduos gerados na queima do combustível.

(…)

Além da limpeza do motor, os aditivos ajudam a preservar as peças e a reduzir atrito, como explica a coordenadora de qualidade da Refit, Cíntia de Almeida Silva.