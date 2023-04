Consulta Pública

Em março, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, divulgou a criação do programa de barateamento de passagens aéreas Voa, Brasil. A proposta pretende oferecer as passagens por até R$200, no entanto, não serão todos os brasileiros que vão poder participar do programa, que tem como alvo os servidores públicos, aposentados, estudantes e pessoas de baixa renda.

Três das principais empresas aéreas que atuam em território brasileiro, sendo elas a Latam, Gol e Azul, já confirmaram que querem participar do programa. A expectativa é que ele seja implementado e oficialmente divulgado apenas no segundo semestre, no mês de agosto. O anúncio oficial deve ser feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parcelamento das passagens vai poder ser feito em até 12 vezes, e cada pessoa poderá levar um acompanhante. Até o momento, essa forma de parcelamento poderá ser feita via bancos estatais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

(…)