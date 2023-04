VALVET AGÊNCIA

As profissões do momento costumam acompanhar áreas demandadas por grandes negócios e/ou que são procuradas por parcela da população. Posto isto, vejamos então as carreiras que provavelmente permanecerão em alta por um período prolongado.

1. Engenheiro de inteligência Artificial

A inteligência artificial é um tema em ascensão. Percebemos um grande aumento de foco no tema depois da popularização de modelos como o ChatGPT. O profissional citado desenvolve e implementa soluções por meio de I.A. Ele pode atuar em variadas áreas, como saúde, proteção de dados e finanças.

2. Profissões em alta: Psicólogo

São profissionais que lidam com questões referentes à saúde mental. Os psicólogos nunca foram tão demandados como agora. Peculiarmente, no auge do isolamento da COVID-19, estes profissionais tiveram ainda mais requisições de consultas. Além disso, cargos voltados para saúde sempre são procurados pela população. É uma demanda humana e visa uma melhora na saúde — física e mental.

3. Profissional de Marketing Digital

O Marketing Digital é mais uma das áreas que recebe cada vez mais seguidores. É um mercado vasto e com diversas possibilidades. Os negócios prezam sempre por um marketing qualificado e que consiga fazer seus produtos serem vendidos. Com o aumento do investimento em publicações nas redes sociais e o uso de internet, profissionais de marketing digital garantem um lugar especial na lista.

4. Profissões em alta para 2023: Especialista em privacidade

Os profissionais buscam garantir que informações pessoais e confidenciais dos usuários sejam protegidas e sejam usufruídas legalmente. Ou seja, costumam trabalhar em conjunto com empresas, para que estas estejam conforme leis. Função ganhou ainda mais importância no Brasil devido à Lei Geral de Proteção de Dados.

5. Especialista em sustentabilidade

Diversos negócios estão preocupados em como suas práticas são sustentáveis ao meio ambiente e seus impactos. Em resumo, o profissional ajuda a implementar práticas que não sejam danosas ao ambiente perante suas operações.

6. Especialista em e-commerce é uma das profissões em alta

Dado à crescente de negócios focados no comércio eletrônico, os especialistas em e-commerce trabalham em estratégias para ajudar empresas a vender o seu produto na internet.

7. Analista de segurança da informação

Como o nome indica, são profissionais que atuam na proteção de sistemas contra ameaças. Nesse sentido, o seu objetivo principal é o de garantir a confidencialidade e a integralidade das informações. Podem atuar na identificação de vulnerabilidades, na realização de testes e no fornecimento de treinamento e conscientização sobre o assunto.