Este blog havia avisado que esta quarta-feira seria decisiva para o governador do Acre e o processo que envolve o seu governo no Superior Tribunal de Justiça.

O STJ negou o recurso da defesa do governador GladsonC, que pedia a anulação da operação da PF que apontou a existência de uma suposta organização criminosa atuando no interior do governo contra o erário público no Acre.

A agonia de GladsonC segue sem hora de terminar…

J R Braña B.