Conselho Federal de Medicina

Os médicos brasileiros e seus dependentes contam, a partir desta quarta-feira (19), com o CFM + Benefícios, uma plataforma de oferta de serviços e produtos com preços diferenciados desenvolvida sob medida para a categoria. Por meio desse clube, que atende apenas os inscritos nos conselhos regionais de medicina (CRMs) e seus familiares, será possível comprar com descontos e outras vantagens em mais de 17,5 mil estabelecimentos. Trata-se de um projeto inovador implementado pela atual gestão do Conselho Federal de Medicina (CFM) que oferece aos profissionais economia e comodidade.

(…)