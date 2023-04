ESTADÃO – As ações da Tesla (TSLA) despencam na Nasdaq nesta quinta-feira (20) em repercussão ao resultado trimestral desastroso divulgado ontem (19) após o fechamento do mercado. Às 11h00, os papéis da companhia caíam 7,28%, cotados a US$ 167,45, o menor valor desde janeiro.

A Tesla (TSLA34) registrou lucro líquido de US$ 2,513 bilhões no primeiro trimestre de 2023, abaixo dos US$ 3,318 bilhão no mesmo período em 2022, queda de 24% – mais detalhes aqui. Isso corresponde a US$ 0,85 por ação diluída, abaixo do US$ 1,07 visto no ano passado. O resultado, no entanto, veio em linha com a expectativa dos analistas da FactSet.

