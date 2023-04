UOL – O feriado da Inconfidência Mineira (ou Dia de Tiradentes) na sexta-feira (21) muda o funcionamento de serviços essenciais. Veja o que abre e fecha.

Bancos

Agências bancárias não abrem nesta sexta. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) diz que os clientes podem usar os canais de autoatendimento, como caixas eletrônicos, internet banking e aplicativos.

Contas de consumo, como água e energia, e carnês com vencimento em 21 de abril poderão ser pagos no dia útil seguinte, sem cobrança de multa.

Correios

Agências dos Correios não abrem nesta sexta. No dia 22, funcionam apenas as agências que já abrem aos sábados normalmente. Para consultar quais as agências estarão abertas no sábado, basta acessar o site dos Correios.

INSS

Agências do INSS vão estar fechadas nesta sexta. O atendimento presencial funciona normalmente no sábado (22), das 7h às 22h (horário de Brasília).

Quem precisar pode entrar em contato pelo telefone 135. As ligações são gratuitas se forem feitas por telefone fixo e custam o valor de uma ligação local para quem ligar pelo celular.

Aplicativo Meu INSS (iOS e Android) estará disponível todos os dias. Por lá, dá para solicitar benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.