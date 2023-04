VEJA – A primeira-dama tem uma sala ao lado da do presidente, onde tem uma agenda própria, recebe amigos, auxiliares do próprio presidente e discute políticas públicas. É considerada uma “ministra sem pasta e fiadora de toda sorte de decisões sensíveis que possam afetar a imagem do governo e, em particular, do marido. Especula-se que ela, na verdade, estaria sendo preparada para disputar a sucessão de Lula.

by JLab – Assim não tá bom…

Bate pronto: tomara que Lula e Janja acertem.

Mas este tipo de comportamento, população brasileira já não acompanha…