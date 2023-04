A Defensoria Pública da União (DPU) em Rio Branco está ofertando duas vagas para a comunidade externa, sendo uma para um titular e outra para um suplente, para compor a Comissão Especial de Heteroidentificação.

A Defensoria Pública da União (DPU) em Rio Branco publicou um edital público para formação de Comissão Especial de Heteroidentificação. Lançado no Diário Oficial da União do dia 13 de abril, o objetivo é de avaliar, nos processos seletivos para estágio no âmbito da DPU na capital, as declarações de pertencimento à população negra.

De acordo com o edital, são ofertadas duas vagas para a comunidade externa, sendo uma para um titular e outro de suplente. Um dos pré-requisitos é que o(a) candidato (a) possua notório saber em políticas de igualdade racial, priorizando-se os que possuírem comprovado histórico de engajamento social na defesa da população negra.

A seleção será feita por meio de análise curricular. As inscrições, por sua vez, ficam abertas até a próxima quinta-feira (27). A avaliação será feita por membros/as da DPU-AC e da Defensoria Pública-Geral da União.

O edital está disponível na edição de nº 71, seção 3 (três), páginas 231 e 232, do Diário Oficial da União do dia 13 de abril de 2023. Para conferir, basta acessar (https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-dpu-ac/gdpc-ac-n-1-de-2-de-abril-de-2023-476898079)

