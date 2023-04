OGlobo – Entrega ao compositor e escritor levou quatro anos por boicote de Bolsonaro: ‘Reconforta-me lembrar que o ex-Presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma’

-Valeu a pena esperar – disse Chico Buarque.

(…)

Trecho do discurso de Chico:

‘Escrevi um primeiro romance, Estorvo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduan Nassar e José Saramago, hoje meus colegas de Prêmio Camões. De vários autores aqui premiados fui amigo, e de outras e outros – do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde — sou leitor e admirador. Mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e, em Portugal, como o gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim.'(…)

Grifo meu: o ex-presidente do Brasil nunca ouviu falar de Camões….porque foi o maior desculto que passou pela presidência do nosso país.

J R Braña B.