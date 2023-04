Acre Concursos

Um dos maiores concursos públicos do estado, e do país, o certame da Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) já está com a banca escolhida. Na tarde de segunda-feira, 17 de abril, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) venceu o processo licitatório e foi nomeada como a banca do concurso da SEE-MG que oferece quase 20 mil vagas.

Segundo os documentos do pregão eletrônico, o grande concurso da SEE-MG terá um total de 19.871 vagas para contratar novos servidores públicos no sistema de educação mineiro. Os salários chegam a R$ 5.876,21.

