Duas fórmulas, segundo:

Equipe econômica quer atrelar o mínimo ao PIB per capita mais a inflação, já Ministério do Trabalho defende indexação pelo PIB cheio.

Presidente Lula pode fazer o anúncio em 1º de maio.

(…)

Grifo meu: proposta do MT é melhor, mas a ideia de atrelar o PIB mais inflação foi usada nos governos Lula/Dilma e o SM cresceu 75%….depois nunca mais teve aumento real…só agora, de novo, no começo deste do governo Lula 3.

J R Braña B.