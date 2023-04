Com salários de até R$ 33 mil, Brasil tem 168 concursos abertos; anote

Informe Brasil – Com 27 mil vagas disponíveis em 168 concursos públicos com inscrições abertas, o país tem diversas oportunidades para quem busca uma carreira no serviço público. O maior salário oferecido é de R$ 33.830,96, para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que está com 20 vagas abertas para juiz substituído.

Em segundo lugar está o concurso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), com um salário de R$ 32.004,65 para a vaga de juiz federal substituído, com uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva. As inscrições para este concurso encerram-se em 4 de maio.

Outro concurso de destaque é o da Defensoria Pública de São Paulo (DPE-SP), com uma remuneração prevista de R$ 7.532,39 para o cargo de agente. As inscrições para esse concurso estão abertas até 24 de maio.