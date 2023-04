GA – Para levar mais informação às mulheres do Acre, as secretarias de Estado da Mulher (Semulher) e de Comunicação (Secom) lançaram, na última semana, o programa Minuto Mulher, transmitido nos intervalos das rádios do Sistema Público de Comunicação.

O programa vai abordar semanalmente novidades e temas voltados às políticas públicas para mulheres e seus direitos, bem como as ações da Semulher. O tema de lançamento foi o WhatsApp nacional da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.

(…)

Apresentado por uma equipe de jornalistas, o Minuto Mulher é transmitido às quintas-feiras pelas rádios Aldeia 96.9 FM e Difusora 1400 AM, ficando disponível na grade de programação como spot até a quarta-feira da semana seguinte.