YACO NEWS – Na manhã desta quarta-feira, 26 de abril, os bombeiros de Sena Madureira, município localizado no interior do estado do Acre, foram acionados para realizar a captura de uma cobra jibóia em um terreno baldio no bairro do Bosque. Segundo informações dos bombeiros, a cobra tinha cerca de dois metros de comprimento.

Na última segunda-feira, uma cobra foi encontrada em uma residência no bairro Jorge Alves Junior e os bombeiros foram acionados para realizar a captura do animal. Após a captura, a cobra foi solta em uma área segura longe da área urbana.

(…)

E importante lembrar que as cobras são importantes para o equilíbrio do ecossistema, pois se alimentam de pequenos animais e ajudam no controle populacional desses seres.

Os bombeiros alertam para que a população não tente capturar ou matar cobras encontradas em áreas urbanas. O correto é acionar as autoridades competentes para realizar a captura e soltura em um local seguro. Além disso, é importante manter a limpeza e organização das residências e terrenos baldios, pois isso ajuda a evitar a presença de animais silvestres nas áreas urbanas.