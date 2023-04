OLHAR DIGITAL – O Uber está no Brasil desde 2014 e é um dos principais aplicativos de corridas do país: o usuário acessa o celular e solicita uma viagem (de carro ou moto) para o local escolhido, pagando a taxa da corrida logo em seguida. Contudo, pouquíssimas pessoas sabem como o app calcula o preço da corrida e em quais requisitos ele se baseia. Por isso, resolvemos explicar como essa cobrança é feita.

Para o aplicativo Uber funcionar com mais eficácia, o usuário precisa ligar a localização do seu celular e permitir que o app a acesse. Com base neste dado, o Uber vasculha toda a área ao redor do usuário e procura pelos veículos mais próximos que aguardam a oportunidade de transportar um passageiro. A partir disso, o app considera os seguintes aspectos para adicionar no valor final:

Média de duração da viagem por minuto percorrido;

Média de quilômetros percorridos até o destino final;

Distância do motorista até o usuário;

Dia e horário em que o Uber foi solicitado (se é feriado ou se já está de noite);

Demanda de motoristas no local (se há muitas ou poucas opções de veículos);

Índice de tráfego na região (presença de engarrafamento, por exemplo), etc.

(…)