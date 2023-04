A Secretaria Municipal de Educação convoca os candidatos do Processo Seletivo Simplificado selecionados para contratação temporária de professores e servidores administrativos para comparecerem à Escola Municipal de educação Infantil Monteiro Lobato, na Rua Alfredo Zaire nº102, Bairro Bela Vista, Rio Branco para fins de lotação, na próxima sexta-feira (28), às 8h, de acordo com os seguintes documentos:

Cópias e originais

– Carteira de identidade;

– Certidão de nascimento ou certidão de casamento;

– Cadastro de pessoa física – CPF;

– Diploma de graduação (cargo nível superior);

– Diploma de escolaridade (nível fundamental e médio);

– Comprovante de residência (conta de energia);

– Comprovante do serviço militar (sexo masculino);

-Titulo de eleitor;

– Comprovante de quitação eleitoral;

– Pis/PASEP;

– Declaração negativa de antecedentes criminais do cartório distribuidor da

comarca de rio branco;

– Cópia da carteira de trabalho;

– Declaração do não acumulo de cargo

– Conta salário ou conta corrente (Banco do Brasil)

– Atestado de aptidão física e mental;

– Declaração de bens;

– Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos (cargo de

apoio);

Clique aqui para verificar os selecionados:

CONVOCAÇÃO Nº. 10

CONVOCAÇÃO Nº. 20