GA – O governo do Acre tem constantemente promovido políticas públicas de valorização dos servidores, em especial para garantir a contratação de efetivos. Por isso, o governador Gladson Cameli encaminhou, na quarta-feira, 26, à Assembleia Legislativa, um projeto de lei (PL) que garante novas vagas para provimento de vagas e posterior realização de concurso público. A proposta foi aprovada e vai a sanção governamental.

(…)

As vagas serão destinadas às secretarias de Estado de Saúde (Sesacre) e de Educação (SEE) e ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). O PL também corrige outra distorção no que se refere aos cargos de algumas secretarias que foram transferidas para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) no ato de criação do órgão, além de abrir 200 novas vagas no Iapen, para o cargo de policial penal.