G1 – O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou nesta sexta-feira (28) isenção no Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) para quem ganha até R$ 2.640 a partir de maio.

(…)

Grifo meu: ainda está baixo o valor…deveria subir a R$ 5 mil imediatamente…mas pelo menos houve correção da tabela do IR…medida que não aconteceu nos quatros anos do desgoverno do mal.

J R Braña B.