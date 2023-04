CB – A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (28/4), mais uma redução do preço do diesel para as distribuidoras. O preço médio de venda de diesel A da Petrobras passará de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, uma redução de 9,90% ou R$ 0,38 por litro. A medida passa a valer a partir deste sábado (29).

(…)