CNN – Sobe para seis o número de mortos do desabamento de um edifício de três andares no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, região metropolitana do Recife, na noite de quinta-feira (27).

A última vítima foi encontrada na madrugada deste sábado (29), uma mulher de 60 anos sem vida.

(…)

A Prefeitura de Olinda se solidariza com as famílias das vítimas e vai continuar atuando para que os prédios condenados do município sejam totalmente demolidos pelas seguradoras responsáveis.