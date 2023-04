METROPÓLES – O Google no Brasil divulgará nesta quinta-feira (27/4) um texto em que diz estar “muito preocupado” com o PL das Fake News, aponta risco de censura e estimula que pessoas cobrem parlamentares na internet. O texto é assinado por Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil.

(…)

A big tech afirmou apoiar “fortemente” os objetivos centrais do projeto, ou seja, o combate à desinformação e a abusos nas redes sociais. Contudo, sustentou que falta debate para que a proposta seja aprovada.