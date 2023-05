A rede antissocial hoje está congestionada de declarações sobre o Dia do Trabalhador…

Que, no Brasil, a maioria, passa a vida lutando para sobreviver…sem conseguir alcançar uma vida plena e digna..

Uma das declarações mais cretinas que li hoje é do senador/general Mourão…que foi vice do pior presidente da história do nosso país.

-Trabalhar dignifica os seres humanos, enobrece e nos dá força e esperança para lutarmos por uma vida melhor, para nós e nossos descendentes. Feliz Dia do Trabalho!

Diz o óbvio ululante como se não fosse um dos responsáveis pelas precárias condições trabalhistas atuais…

Segundo….

…Não é Dia do trabalho, é do Trabalhador!

E no Brasil, até hoje, trabalhar para milhões e milhões – não dignificou(nem dignifica) as suas vidas…pelas condições financeiras impostas que todos conhecem…portanto…

O 1º de maio deveria ser um dia de luta, de reflexão e solidariedade entre os que produzem riqueza….com o objetivo de mudar o que há.

O Brasil voltou a eleger um governo normal, democrático, dentro das regras da civilização aceitável atual e que deve ser compreendido pelos que trabalham em favor de sua melhoria de vida…

Os que recebem salários (e os desempregados) devem pressionar politicamente o governo Lula para melhorar de vida….essa deve ser a prioridade trabalhista no Brasil…sem essa pressão, Lula não terá condições de fazer o que tem que ser feito e o que prometeu em campanha…essa é a pressão legítima por direitos….que Lula espera(e até já falou sobre isso)

E se distanciar dos governos brutais, armamentistas, desumanos como o que passou…

J R Braña B.