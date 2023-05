O Brasil pode sair à frente, embora a Europa há muito venha estudando o melhor jeito de regular as plataformas de internet.

Na sua página inicial, o google linkou para o PL das fake news, o que, contraditoriamente, faz aumentar a confusão do que é verdade ou não verdade.

Concretamente, o Google trabalha contra o PL em tramitação.

O relator do PL, o competente deputado federal Orlando Silva, disse que o Google ‘age sordidamente’ contra o combate às fake news.

-É o maior jogo sujo já feito por uma empresa para interferir em um debate político. O Google mancha sua marca com o sangue de crime estimulado pelas plataformas. PL 2630 PELAS CRIANÇAS!

Não só.

Felipe Neto, um dos ícones da internet no Brasil, também critica o Google.

-É absolutamente VERGONHOSO o que o Google está fazendo nesse momento, usando desinformação para atacar o PL 2630 e expondo isso na home do site mais visitado do mundo. Isso manchará a história do Google para sempre. Não será esquecido.

Felipe se refere a essa imagem do Google, abaixo.

Fato: as big techs, como o Google, não querem a necessária regulação pública do Estado, mas ao mesmo tempo querem regular/monitorar com toda força a vida diária de seus usuários….nós.

J R Braña B.