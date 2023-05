Governo Lula atualizou tabela do Imposto de Renda(IR) e quem recebe salário até R$ 2.640 está livre de retenção do leão.

Lula afirmou que até o final do seu governo a tabela será corrigida outras vezes até alcançar o patamar do salário de R$ 5 mil, que ficará isento também do desconto do IR.

Com as mudanças, 13,7 milhões de brasileiros deixarão de pagar o imposto, o que equivale a 42% dos declarantes de 2022. A medida vai custar R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos neste ano e R$ 6 bilhões em 2024.

Traduzindo:

Não haverá qualquer retenção na fonte para quem ganha até R$ 2.640…… O contribuinte não terá que esperar a declaração no ano seguinte para pedir a restituição do que foi retido.

Para compensar a perda de arrecadação do país, o governo vai taxar quem tem dinheiro aplicado em alguns fundos de investimentos no exterior.

Quanto vai descontar do seu salário? Alguns exemplos…

Salário Mínimo – zero desconto

Salário de R$ 2 mil – zero desconto

Salário de R$ 2.640 – Zero desconto

Salário de R$ 2.700 – desconto de R$ 4,50

Salário de R$ 3 mil – desconto de R$ 27

Salário de R$ 4 mil – desconto de R$ 150

Salário de R$ 5 mil – desconto de R$ 354,47

Salário de R$ 6 mil – desconto de R$ 619,83

Salário de R$ 7 mil – desconto de R$ 894,83

Salário de R$ 8 mil – desconto de R$ 1.169,83

Salário de R$ 9 mil – desconto de R$ 1.444,83

Salário de R$ 10 mil desconto de R$ 1.719,83

Salário de R$ 15 mil – desconto de R$ 3.094,83

Salário de R$ 20 mil – desconto de R$ 4.469,83

Salário de R$ 25 mil – desconto de R$ 5.844,83

Salário de R$ 30 mil – desconto de R$ 7.219,83



J R Braña B. , com informações da Receita, Gov Federal e EBC.